Еще двое пострадали

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись днем в субботу на трассе в Туймазинском районе Башкирии. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло около 14:00 (12:00 мск) на 1 323-м км автодороги М-5 "Урал". 29-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

"В результате ДТП 51-летний водитель Toyota и его пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи, еще двое участников ДТП с различными травмами госпитализированы", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.