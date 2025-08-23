Мальчик находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них

ТВЕРЬ, 23 августа. /ТАСС/. Тело ребенка обнаружено на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа Тверской области. Предварительно установлено, что ребенок погиб во время катания на самодельных веревочных качелях, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В связи с поступившим сообщением об обнаружении погибшего мальчика 2018 года рождения на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа на место выехал и. о. прокурора Старицкого района Константин Комин. Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб", - говорится в сообщении.

Также на место происшествия выехали сотрудники следственного управления СК РФ по региону, проводится доследственная проверка. "На место происшествия выехали сотрудники следственного управления Следственного комитета с целью осмотра места происшествия, тела и выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе управления.