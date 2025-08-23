МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявили на территории Липецкой области, об этом сообщили Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорилось в сообщении.
Позднее губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене красного уровня.
Артамонов отметил, что на всей территории региона сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность".
