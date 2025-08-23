В Саратовской области в ДТП погиб один человек

Еще семь пострадали

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в субботу в Гагаринском районе Саратовской области. В результате ДТП один человек погиб, семеро получили травмы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 14:13 (13:13 мск). По предварительным данным, на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак столкнулись два автомобиля Lada Vesta. "В результате ДТП один человек погиб и семь человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Спасатели облспаса при помощи гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля мужчину 1974 года и передали медикам. Обстоятельства ДТП устанавливаются.