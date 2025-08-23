Никто не пострадал

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Припаркованный автомобиль загорелся после падения обломков БПЛА в Курске, в одной их квартир повреждено окно. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в северо-западном микрорайоне. По предварительным данным, пострадавших нет. Произошло возгорание припаркованного автомобиля рядом с домом. В одной из квартир повреждено окно. На местах работают оперативные службы", - написал он.

Хинштейн отметил, что будет проведен подомовой обход, а также оказана помощь с восстановлением поврежденного имущества.