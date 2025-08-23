Работники ТЦК ударили мужчину по голове, а затем "унижали его вопросом, где он купил инвалидность", передает издание "Громадское"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украинский полицейский был уволен за то, что заступился за ветерана с инвалидностью, которого оскорбляли работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило издание "Громадское".

По его данным, полицейский из Ужгорода обнародовал видео, где два военкома сначала ударили мужчину по голове, а затем "унижали его вопросом, где он купил инвалидность". В итоге работникам ТЦК пришлось принести извинения инвалиду, но вступившегося за него полицейского уволили под незначительным предлогом.

Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что действия военкомов на Украине являются террором и унижением всего украинского народа.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.