Один человек погиб, двое пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, перевозивший цистерну с сжиженной углекислотой, и автовоз столкнулись в Нижегородской области. В результате ДТП цистерна взорвалась, один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло днем в субботу на 427-м км трассы М-12 в Арзамасском районе

"В результате ДТП произошел взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили один человек и ребенок, находившиеся в проезжавшем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.