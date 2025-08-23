Ей оказывают помощь

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудница получила незначительные травмы в результате частичного обрушения кровли магазина во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня на ул. Мира д. 72А произошло частичное обрушение кровли, здание находится в частной собственности. Незначительно пострадала сотрудница магазина. Ей оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы", - сказано в сообщении. Отмечено, что ситуация находится на особом контроле главы города Дмитрия Наумова.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, обрушение произошло в здании магазине сети "Пятерочка", организована проверка, на место выехал заместитель прокурора Владимира Сергей Лаврентьев.

"Прокуратурой областного центра организованы проверочные мероприятия по факту произошедшего сегодня днем обрушения перекрытий в отдельно стоящем одноэтажном здании по адресу: улица Мира, 72а, в котором размещен один из магазинов сети "Пятерочка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при эксплуатации здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.