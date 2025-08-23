В Рязанской области в ДТП погибли два человека

По факту происшествия организована проверка

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии в Михайловском районе Рязанской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на 225-м километре автодороги Р-22 "Каспий". "В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Lada Priora погибли. <...> По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - сказано в сообщении пресс-службы.