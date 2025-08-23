Расследование произошедшего находится на контроле прокуратуры

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двадцатилетний футболист, пострадавший в результате группового избиения, умер в подмосковной больнице. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Подмосковья.

"Пострадавший в ходе конфликта 20-летний мужчина скончался в медицинском учреждении", - сказали в ведомстве.

По решению и. о. Щелковского городского прокурора уголовное дело передано в территориальный орган СК для квалификации действий трех обвиняемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

По данным следствия, 17 августа около 06:00 на Пролетарском проспекте в городе Щелково в ходе конфликта группа молодых людей напала на 20-летнего местного жителя. В результате потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения, он был госпитализирован.