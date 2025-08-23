Подросток получил ранения

БРЯНСК, 23 августа. /ТАСС/. Мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате один человек погиб, подросток 2008 года рождения ранен.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте. Второй пассажир мотоцикла - подросток 2008 года рождения - получил серьезные минно-взрывные ранения ног. Парень доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор.