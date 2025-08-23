Ведутся восстановительные работы

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Часть жителей Махачкалы осталась без электроснабжения из-за пожара на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"Поступила информация о том, что в результате возгорания в кабельном канале на подстанции "Новая" произошло аварийное отключение электроснабжения части жителей Махачкалы. Аварийно-восстановительные работы ведутся", - говорится в сообщении.

По данным "Дагэнерго", специалисты приступили к диагностике оборудования энергообъекта и оценке степени повреждения устройств.