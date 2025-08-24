При падении БПЛА сдетонировал

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины рядом с Курской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

Как уточнили в пресс-службе АЭС, 24 августа в 00:26 мск рядом с Курской атомной электростанцией силы ПВО сбили боевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. При падении беспилотник сдетонировал, из-за чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушили пожарные. В результате чего блок №3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет.

На Курской атомной электростанции работает энергоблок №3, блоки №1 и №2 находятся в режиме работы без генерации энергии. Энергоблок №4 находится на плановом ремонте.

"Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - отметили в пресс-службе станции.