МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники ДПС более 30 раз выстрелили по машине "Рено", на которой пытались скрыться четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле", прежде чем ее удалось остановить. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Дежурный экипаж ДПС засек "Рено" исполнителей теракта на 358-м км автодороги М-3 Украина в районе деревни Малое Полпино. Полицейские немедленно стали преследовать злоумышленников. По пути к ним присоединился еще один экипаж. После отказа подозреваемых остановиться сотрудники дорожно-патрульной службы открыли огонь. Сперва из пистолетов, а затем и из автомата. Всего по автомобилю "Рено" было сделано более 30 выстрелов. Сначала огонь вел сотрудник первого экипажа, но после израсходования патронов стрелять стал второй экипаж", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что полицейские пробили все четыре колеса машины исполнителей теракта. Только после этого она начала терять скорость, столкнулась со встречной машиной и остановилась.