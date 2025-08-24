Для проведения поисковых работ привлекли спасателей, сотрудников ОМВД и представителя администрации округа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тургруппа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

"Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа", - говорится в сообщении.

В настоящее время в поисках задействовано шесть человек. "Ситуация находится на моем личном контроле", - отметил Истомин.

Вулкан Баранского действующий, его высота - 1 125 м.