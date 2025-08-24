Никто не пострадал

БРЯНСК, 24 августа. /ТАСС/. Возгорания жилого дома и гражданского автомобиля произошли в поселке Свень-Транспортная Брянской области в результате атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Свень-Транспортная Брянского района. Пострадавших нет. Произошло возгорание жилого дома и гражданского автомобиля", - написал он.

По информации губернатора, частично повреждены еще два жилых дома. На местах работают оперативные и экстренные службы.