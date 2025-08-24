Было спасено 35 человек

БУХАРЕСТ, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 4 человека погибли и еще 11 пострадали за прошедшие сутки в горах на территории Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе румынской спасательной службы Salvamont.

"За последние сутки служба Salvamont получила 25 звонков с просьбой о срочном вмешательстве спасателей. <...> Было спасено 35 человек. Из них семь человек были доставлены машинами скорой помощи <...> в больницы, еще четыре человека доставлены в больницу на вертолетах. К сожалению, четыре человека были найдены мертвыми", - говорится на странице Salvamont в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Служба не уточняет причины гибели людей.

Отмечается, что большинство звонков поступило из уездов Клуж и Марамуреш (северная часть страны). Также просьбы о помощи поступали из уездов Сибиу, Брашов, Алба, Прахова, Нямц, Сучава, Арджеш и Мехединц.