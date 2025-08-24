Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Еще два беспилотника уничтожены над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее он сообщил об уничтожении 10 БПЛА над портом Усть-Луга в том же районе.

"Над Кингисеппским районом сбито еще два БПЛА. Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем", - говорится в сообщении.

На тушении пожара работают пожарные и МЧС, по предварительным данным губернатора, пострадавших нет.

К месту ЧП направлен пожарный поезд РЖД. В его составе более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.