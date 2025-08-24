Под Тверью завели дело по факту гибели ребенка на качелях

Место происшествия осмотрено следователем и криминалистом

ТВЕРЬ, 24 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка, тело которого было обнаружено на самодельных веревочных качелях в селе Красное Старицкого муниципального округа Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в селе Красное Старицкого муниципального округа, тело которого 23 августа обнаружено на детской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации пресс-службы, место происшествия осмотрено следователем и криминалистом, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что, предварительно, ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб.