В служебном кабинете экс-прокурора провели обыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области задержан и заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника, после чего прокурор был задержан. Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу на основании материалов, предоставленных УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в служебном кабинете экс-прокурора был проведен обыск. По информации ведомства, взяткодатель проходит обвиняемым по уголовному делу, надзор за расследованием которого осуществляла прокуратура Лодейнопольского района, а вознаграждение передавалось за содействие в принятии благоприятного решения на стадии судебного разбирательства.

Уточняется, что оперативные мероприятия по делу координировала Генпрокуратура России.