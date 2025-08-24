Ей стал аварийный режим электрооборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты предварительно установили, что причиной пожара на птицефабрике в поселке Рощино Челябинской области, который произошел накануне на площади 7 тыс. кв. м, стал аварийный режим электрооборудования. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Предварительная причина - аварийный режим электрооборудования", - сказали в пресс-центре.

Со ссылкой на пресс-центр управления МЧС России по Челябинской области 23 августа сообщалось, что кровля здания загорелась на площади 7 тыс. кв. м на птицефабрике в Рощино. В тушении участвовали 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.