Госавтоинспекция призвала выбирать маршруты объезда

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта ограничено на Лубянской площади после происшествия с газовым баллоном в Центральном детском магазине. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

"В связи с происшествием в здании Центрального Детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция просит выбирать маршруты объезда.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас вход в ЦДМ оцеплен, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы - полиция, МЧС, скорая помощь и реанимация.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, здание ЦДМ не газифицировано.

На третьем этаже ЦДМ произошла разгерметизация газового баллона, после чего возникло задымление. По данным МЧС, признаков загорания не обнаружено, людей эвакуировали до прибытия пожарных. В результате ЧП, по информации оперативных служб, погиб один человек. В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадали три человека, два из них госпитализированы.