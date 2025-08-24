Еще двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. В результате падения автомобиля в обрыв в Хунзахском районе Дагестана один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На автодороге Буцра - Оркачи - Могх в Хунзахском районе 39-летний житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем Lada Granta, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в обрыв высотой около 40 метров. В результате ДТП пассажир автомобиля, 22-летний местный житель, скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров в возрасте 25 и 45 лет госпитализированы с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По сообщению прокуратуры Дагестана, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.