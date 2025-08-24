Юрию Бойченко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье о растрате в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", - отмечается в документах. 22 августа Басманный суд Москвы избрал Бойченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток.

Арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в регионе в июле прошлого года по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ходатайство об аресте тогда было заявлено по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении ряда должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц. Вину Никонов не признал.

Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года.

В апреле 2025 года в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали, что судом Бойченко был назначен штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на более чем 21 млн рублей.