Xinhua: более 20 тыс. человек эвакуировали на Хайнане из-за шторма

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики", приближающегося к южному побережью. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно его информации, на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта. Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно.

По состоянию на утро скорость ветра достигала 38 м/с. Циклон находился примерно в 210 км к юго-востоку от Саньи. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на Хайнань в воскресенье днем или вечером.