МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиняющейся Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

"Час назад в Херсоне произошли три взрыва", - написал он, не приведя подробностей.

Позже издание "Общественное. Новости" сообщило о новых взрывах в городе.

Ранее в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

