ТАСС: в Сватове ЛНР при обстреле ВСУ пострадали три человека

ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. В Сватове Луганской Народной Республики при артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу ранены три мирных жителя, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

"Утром - около 09:30 мск - город Сватово подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара 3 человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Повреждены окна и фасады нескольких жилых домов. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил собеседник агентства.