Врио губернатора Курской области отметил, что все виновные должны будут понести справедливое наказание

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Попытка ВСУ ночной атакой БПЛА сорвать стройку новой АЭС-2 в Курской области и нанести вред является подлой агонией врага. Такое мнение выразил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Удары по АЭС - это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций. <...> Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание!" - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 24 августа средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ рядом с Курской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, пострадавших нет. При падении беспилотник сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавили в пресс-службе.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что ознакомилось с информацией о возгорании на Курской АЭС после падения украинского БПЛА.