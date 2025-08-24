К месту нахождения альпинистки Наговициной 25 августа направят дрон

Спасательная операция по поиску и помощи россиянки прервана из-за погодных условий

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дрон направят к месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, 25 августа. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной прервана из-за погодных условий.

"К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон, - сказал собеседник агентства. - Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии".

Собеседник агентства отметил, что спортсменку попробуют спасти, если выяснится, что она жива. В зависимости от этого может быть предпринята еще одна попытка снять Наговицину с вершины при помощи евродрона.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицына не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.