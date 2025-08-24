Уголовные дела завели в отношении 14 человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следователи привлекли к ответственности вместе с бывшим министром здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко 14 человек в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ущерб по делу о коррупции может превысить 1 млрд рублей, а также может возрасти количество фигурантов.

"По фактам злоупотребления должностными полномочиями, дачи и получения взяток, легализации имущества, добытого преступным путем, а также растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений хабаровского здравоохранения, возбуждены уголовные дела в отношении 14 человек. Ущерб от их действий бюджету государства может превысить 1 млрд рублей. Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовные дела в отношении всех обвиняемых в коррупции при закупках медоборудования для Минздрава Хабаровского края, Хабаровска и других регионов РФ соединены в одно производство, а срок предварительного следствия по нему установлен до середины октября 2025 года.

Как говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС, изначально дело о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд медучреждений в нескольких субъектах России, было возбуждено 13 апреля 2023 года в отношении двух бывших советниц экс-министра здравоохранения региона Татьяны Курносовой и Елены Коровиной.

Кроме того, по обвинению в растрате арестованы экс-глава КГБУ "МИАЦ" Сергей Евсеев, учредитель АО "Мединвест" Сергей Пантюхин, гендиректор ООО "Медэквипмент" Артем Манков, руководитель ООО "Архимед" Владимир Александров и предприниматель Денис Нестеров. Также в СИЗО отправлен бизнесмен из Брянской области Евгений Шавеко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, которого сначала объявили в розыск и заочно арестовали, но уже через полгода задержали. Экс-глава ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения" Любовь Заморочко находится под домашним арестом, а под подпиской о невыезде - бывший главврач КГБУЗ "Николаевская ЦРБ" Анжела Кондакова, которая в том числе "формировала по указанию Бойченко закупки с нужными поставщиками по завышенным ценам". По делу проходят еще пятеро фигурантов, среди которых бывший заместитель Кондаковой, а также сотрудники коммерческих организаций.

Как сообщалось ранее, арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в регионе в июле прошлого года по обвинению в получении взяток на сумму 82 млн рублей. По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник получил значительную сумму денег за поддержку определенных компаний в тендерах на государственные контракты. Ходатайство о его аресте тогда было заявлено по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении ряда должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц. Вину Никонов не признал. Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года.