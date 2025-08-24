Бастрыкин потребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медпомощи в Котласе

Жительница Архангельской области выразила несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания ей медицинской помощи и разместила обращение в интернете

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Котласе. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК.

"Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в г. Котласе Архангельской области", - сказано в сообщении.

В СК сообщили, что жительница Архангельской области выразила несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания ей медицинской помощи и разместила обращение в интернете.

В 2023 году в период беременности женщина обращалась в одно из медучреждений в Котласе с жалобами на ухудшение самочувствия. По данным в обращении, мер к полноценному обследованию пациентки не принималось, а в госпитализации ей было отказано. Спустя некоторое время в связи с появлением резких болей женщине провели операцию, в ходе которой была установлена гибель плода. В следственном управлении СК по Архангельской области и НАО по данному факту расследовалось уголовное дело, которое было прекращено.