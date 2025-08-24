В числе пострадавших несовершеннолетний

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Буденновском округе на Ставрополье. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, они госпитализированы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, водитель автомобиля Lada по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford.

"В результате автоаварии в больницу города Буденновска доставлены 34-летний водитель автомобиля Lada и его 34-летняя спутница. Также травмы получил водитель Ford и два его пассажира, в том числе 15-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель, спровоцировавший аварию, имеет стаж вождения менее двух лет и за этот период уже подвергался административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.