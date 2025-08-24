На Камчатке зафиксировали свыше 30 афтершоков за сутки

Подземные толчки в населенных пунктах ощущались четыре раза силой до двух баллов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 32 сейсмособытия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошли 32 афтершока магнитудой 3,8 до 5,5. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах ощущались четыре раза силой до двух баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова продолжается. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не приближаться к ним. Также остается закрытой дорога, соединяющая мыс Левашова с поселком Октябрьский в Усть-Большерецком округе Камчатского края.