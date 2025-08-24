Обломки БПЛА после атаки ВСУ в ДНР

Сведений о жертвах среди гражданского населения не поступало, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив по территории региона 25 различных боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"[Зафиксировано] 25 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", - сказали там.

Всего украинские военные выпустили по поселениям ДНР 25 различных боеприпасов, все обстрелы произведены на горловском направлении. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.