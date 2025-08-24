По данным Минздрава, пострадали 12 человек, трое госпитализированы

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Пожар в крупнейшем торговом центре Баку "Садарак" продолжается уже более 12 часов. Об этом сообщает местное агентство Trend.

"На месте продолжают работать пожарные и спасатели. Принимаются меры по ликвидации возгорания", - сообщило издание.

24 августа МЧС Азербайджана сообщило о пожаре в торговом центре. По данным Минздрава Азербайджана, пострадали 12 человек. У всех диагностировано отравление продуктами горения. "Трое пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте", - отметили в ведомстве.

Это уже второй пожар в торговом центре за месяц: 4 августа на одном из складов "Садарака" произошло возгорание. При тушении огня тогда пострадали семь спасателей.

Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь составляет около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, а также рынок сельскохозяйственной продукции.