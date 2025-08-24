Все обстоятельства случившегося устанавливаются

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Маломерное судно столкнулось с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с баржей в Ивановской области. По предварительным данным, 24 августа 2025 года около 22:00 в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.