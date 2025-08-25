В Хабаровском крае на сотрудника ФСИН завели дело из-за хищения денег осужденных

Как сообщили в УФСИН по региону, подозреваемый давал ложные обещания о предоставлении поощрений, предусмотренных действующим законодательством

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело завели на сотрудника исправительной колонии №13 в Хабаровском крае из-за хищения денег осужденных и их родственников. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по региону.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников отдела собственной безопасности ФСИН и ФСБ.

"Суть правонарушения заключалась в хищении денежных средств осужденных и их родственников путем обмана. Подозреваемый <...> [давал] ложные обещания о предоставлении поощрений, предусмотренных действующим законодательством. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудника уволили со службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в связи с утратой доверия.