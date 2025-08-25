В населенном пункте был введен режим повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Поселок Усть-Камчатск на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыболовецких предприятий, с ночи 24 августа остается без воды из-за аварии на участке трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"Все силы направлены на ликвидацию аварии на водопроводе и скорейшее восстановление подачи холодного водоснабжения в Усть-Камчатске. Группа водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю продолжает обследование подводного участка трубопровода в протоке Озерной. Параллельно готовятся материалы для ремонта уже выявленных поврежденных участков. Помогают рыбопромышленники", - сказали в администрации.

Там добавили, что в детских садах Усть-Камчатска имеется необходимый запас питьевой и технической воды. Работа по обеспечению дошкольных учреждений находится на постоянном контроле у профильных управлений. При необходимости вода завозится своевременно.

Авария на участке трубопровода произошла в ночь на 24 августа. На территории поселка был введен режим повышенной готовности.

Усть-Камчатск - поселок на востоке Камчатки, в котором проживает около 3,5 тыс. человек.