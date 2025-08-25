25 августа, 04:45

Пропавших на Итурупе туристов ищут в тумане более 30 спасателей

Егор Алеев/ ТАСС
Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев, ситуация осложняется тем, что на острове густой туман, периодически идет дождь

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Группировка спасателей, ведущих поиски пропавшей в районе вулкана Баранского на острове Итуруп группы туристов, увеличена с 4 до 31 человека. Об этом в распространенном пресс-службой ГУ МЧС России по Сахалинской области видео сообщил первый заместитель начальника управления Максим Моисеев.

Незарегистрированная тургруппа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды.

"Сегодня утром 28 человек возобновили поиск наземной группировкой. Дополнительно вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту вылетел для проведения поисково-спасательных работ. Ситуация осложняется тем, что на острове в настоящее время густой туман, периодически идет дождь", - сообщил Моисеев.

По его словам, всего в пропавшей группе было девять женщин и один мужчина. Первая наземная группа спасателей, начавшая поиски, составляла четыре человека. Она поднялась на вершину вулкана, но не обнаружила там следов туристов. 

