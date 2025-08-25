Пропавших на Итурупе туристов ищут в тумане более 30 спасателей

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев, ситуация осложняется тем, что на острове густой туман, периодически идет дождь

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Группировка спасателей, ведущих поиски пропавшей в районе вулкана Баранского на острове Итуруп группы туристов, увеличена с 4 до 31 человека. Об этом в распространенном пресс-службой ГУ МЧС России по Сахалинской области видео сообщил первый заместитель начальника управления Максим Моисеев.

Незарегистрированная тургруппа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды.

"Сегодня утром 28 человек возобновили поиск наземной группировкой. Дополнительно вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту вылетел для проведения поисково-спасательных работ. Ситуация осложняется тем, что на острове в настоящее время густой туман, периодически идет дождь", - сообщил Моисеев.

По его словам, всего в пропавшей группе было девять женщин и один мужчина. Первая наземная группа спасателей, начавшая поиски, составляла четыре человека. Она поднялась на вершину вулкана, но не обнаружила там следов туристов.