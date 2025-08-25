Вертолет МЧС доставляет их в Курильск

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Как сообщает в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин, вертолет МЧС уже везет их в Курильск.

"Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске", - сообщил Истомин.

По информации пресс-службы МЧС России, в медпомощи никто из найденных туристов не нуждается.

Ранее незарегистрированная тургруппа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Утром 25 августа 28 спасателей возобновили поиск на земле, и дополнительно вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту вылетел для проведения поисково-спасательных работ. Ситуация осложнялась тем, что на острове наблюдался густой туман.