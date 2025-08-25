В Красноярске пенсионера приговорили к колонии за сбыт 33 кг наркотиков

Как сообщили в прокуратуре региона, в июле 2023 года он стал участником межрегиональной наркогруппировки, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в Сибири

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае приговорил пенсионера из Калининградской области к восьми годам колонии общего режима за сбыт 33 кг наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

"66-летний житель Калининградской области решил, что пенсионный возраст - идеальное время для смены карьеры. В июле 2023 г. он освоил в интернете новое дело и стал участником межрегиональной наркогруппировки, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в Сибири. <…> Суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 8 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина находил оптовые партии запрещенных веществ, фасовaл их на порции и организовывал целую сеть тайников. "Всего за два месяца - с июня по июль 2024 г. он оборудовал 42 схрона на территории трех регионов: Алтайского края, Красноярского края и Новосибирской области. Правоохранители во время обыска изъяли из оборота более 33 кг гашиша и кокаина. Рыночная стоимость составила более 85 млн рублей", - пояснили в ведомстве.