В Красноярске из-за запуска фейерверка пострадала женщина

Ей оказали медицинскую помощь, сообщили в главке МВД

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Неизвестные запустили фейерверк на празднике в Советском районе Красноярска. По предварительной информации один человек пострадал, говорится в сообщении главка МВД.

"Поступило сообщение от организатора уличного мероприятия о том, что в парке "Солнечная поляна" во время проведения праздника неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал как минимум один человек. Женщине оказала помощь дежурившая на мероприятии бригада скорой помощи.

В настоящее время по факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка. Участковые уполномоченные проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к запуску пиротехники.