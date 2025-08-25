Правоохранители выяснили, что 35-летняя мать с водительским удостоверением передала управление автомобилем своему 19-летнему сыну, не имеющему на это права

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Туве. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва.

"Предварительно, <…> на 876-м километре автодороги Р-257 "Енисей" не получавший водительского удостоверения 19-летний кызылчанин за рулем автомобиля отца "Тойота Функарго" выехал на полосу для встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота Веллфайр". <…> Молодой человек перевозил мать и троих несовершеннолетних родственников в возрасте 9, 10 и 17 лет, которые в результате происшествия в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение медучреждения. Водитель также получил травмы. В последующем от тяжести травм, несовместимых с жизнью, скончался 17-летний пассажир", - говорится в сообщении. Также в больницу доставлен один из пассажиров второго автомобиля.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль виновника автоаварии ехал по маршруту Чадан - Кызыл. "Правоохранители выяснили, что 35-летняя мать с водительским удостоверением передала управление транспортным средством своему 19-летнему сыну, не имеющему на это права. <…> Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в Госавтоинспекции.