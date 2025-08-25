Китайский центр прогнозирования морской среды выпустил для судов в акватории желтый уровень предупреждения

ШАНХАЙ, 25 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Кадзики" вызвал волны высотой 4-6 метров в Тонкинском заливе. В связи с этим Китайский центр прогнозирования морской среды выпустил желтый уровень предупреждения для судов в акватории.

На восточном, южном и западном побережьях Хайнаня ожидаются умеренно высокие волны высотой 2-3,4 метра. Кроме того, на западном и северном побережьях острова будет наблюдаться штормовой нагон высотой 30-50 см. У берегов Гуанси-Чжуанского автономного района и полуострова Лэйчжоу ожидается штормовой прилив 40-90 см.

Тайфун ранее прошел около южного побережья острова Хайнань, где расположен популярный среди туристов курортный город Санья. В настоящее время шторм уже отдаляется от провинции в сторону северной части Вьетнама. Скорость ветра вблизи центра тайфуна превышает 40 м/с.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения в связи с большими волнами (красный - наивысший, оранжевой, желтый и голубой).

24 августа генеральное консульство РФ в китайском Гуанчжоу сообщило ТАСС, что обращений от российских туристов на фоне тайфуна пока не поступало.