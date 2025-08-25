Как сообщили в "Донецкэнерго", авария затронула Кировский и Куйбышевский районы города

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло утром в Донецке. Без электричества остались 10,9 тысяч абонентов в Кировском и Куйбышевском районах города, сообщается в Telegram-канале "Донецкэнерго".

"Городской округ Донецк. В 03:55 [25 августа] произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 119 трансформаторных подстанций, 10,9 тыс. бытовых абонентов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что авария затронула Кировский и Куйбышевский районы города. Аварийная бригада приступила к выполнению работ по устранению неисправности.