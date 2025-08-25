Также в рамках расследования установлены факты истязания осужденным родного ребенка

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Житель Астрахани приговорен к 25 годам лишения свободы за то, что в течение восьми лет истязал, насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении родной дочери, а также падчерицы и пасынка, сообщили в СУ СК РФ по Астраханской области.

"Следствием и судом установлено, что в период с июня 2010-го по декабрь 2018 года местный житель, находясь в квартире одного из домов на улице Анатолия Сергеева в Кировском районе города Астрахани, совершал в отношении своей дочери, пасынка и падчерицы насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Кроме того, в рамках расследования установлены факты истязания осужденным родной дочери", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области собрал доказательства преступлений, которые позволили признать мужчину виновным. Его действия квалифицированы как изнасилование ребенка младше 14 лет и насильственные действия сексуального характера в отношении него, а также истязание (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132, часть 4 статьи 134, часть 3 статьи 134, пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ).

"Приговором Кировского районного суда г. Астрахани мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе СУ СК РФ.