Двое жителей поселка Хор похитили 13-летнего мальчика, подозревая его в краже наркотиков

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело завели против двух жителей Хабаровского края из-за похищения семиклассника. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"С учетом позиции прокуратуры района им. Лазо суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям 40 и 38 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, двое жителей поселка Хор района имени Лазо совершили похищение 13-летнего мальчика, подозревая его в краже наркотиков. Они привезли подростка в один из домов поселка, где удерживали его и били. По информации прокуратуры, ребенок получил многочисленные травмы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.