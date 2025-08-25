Он незаконно получил от директора управляющей компании 600 тыс. рублей за фиктивное подписание актов готовности к отопительному сезону

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о подкупе директора теплоснабжающей организации при подготовке к отопительному сезону возбудили в городе Кыштыме Челябинской области. По решению суда он арестован, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следователь следственного отдела по городу Кыштыму СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО "ТСО Кыштым", обвиняемого по п. "в", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По версии следствия, 22 августа фигурант незаконно получил от директора управляющей компании "Семья" 600 тыс. рублей за фиктивное подписание актов проверки технической готовности к отопительному сезону.

В пресс-службе добавили, что следственные действия продолжаются.