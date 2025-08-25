В доме выбиты окна, пострадавших нет

ОРЕЛ, 25 августа. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили фасад частного дома в Орловской области, выбиты окна. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщали, что минувшей ночью над территорией региона уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

"Ночью над Орловской областью уничтожено 3 вражеских БПЛА. В результате падения обломков в одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет. На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал Клычков.