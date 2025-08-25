В районе хутора Балки из-за удара дрона по работающей в поле сельхозтехнике ранен мирный житель

БЕЛГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью порядка 80 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Николаевка, Никольское, Толоконное, а также хутор Церковный атакованы восьмью беспилотниками, четыре из которых сбиты. В селе Бессоновка повреждены два многоквартирных дома и пять автомобилей, в селе Толоконное - частный дом, в селе Никольское - забор домовладения", - проинформировал глава региона.

Борисовский район был атакован с помощью шести беспилотников. "На участке автодороги Стригуны - Новоалександровка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена", - сообщил Гладков.

По Валуйскому округу выпущено 19 беспилотников, в городе Валуйки в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека. Над Вейделевским районом сбит беспилотник самолетного типа, по Грайворонскому округу выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 11 беспилотников. Краснояружский район атакован с помощью 40 боеприпасов и 15 беспилотников.

Новый Оскол подвергся атаке одного беспилотника, Ракитянский район атаковано двумя беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе совершены атаки 14 беспилотников. "В районе хутора Балки в результате удара дрона по работающей в поле сельхозтехнике ранен мирный житель. Мужчина продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - добавил Гладков.